ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Образовательные гранты появились в "Дії": что нужно сделать студентам и как проверить сумму

Среда 24 сентября 2025 19:43
UA EN RU
Образовательные гранты появились в "Дії": что нужно сделать студентам и как проверить сумму Фото: Студенты начали получать образовательные гранты в "Дії" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 24 сентября, соискатели высшего образования, поступившие в 2025 году, начали получать в приложение "Дія" электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтвердить их можно до 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Кто может получить грант

В 2025-2026 учебном году гранты доступны:

  • первокурсникам контрактной дневной формы (по результатам НМТ);
  • студентам второго курса, которые получили гранты в прошлом году и не имеют академических или финансовых долгов.

Для второкурсников сертификаты начнут поступать в начале октября.

Какой размер выплат

Размер гранта для первокурсников зависит от результатов НМТ:

  • от 17 000 гривен в год - от 150 баллов (или 140 баллов для специальностей с особой поддержкой);
  • от 25 000 гривен в год - от 170 баллов.

Сумма может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей.

Для студентов второго курса размер гранта индексируется на уровень повышения стоимости обучения (не более чем на 12%). Индивидуальный размер начислений и основания будут указаны в сертификате в "Дії".

Как происходит оплата

Средства гранта МОН перечисляет непосредственно университету - 50% до 1 декабря и 50% до 1 апреля. Студенты не получают деньги лично, но видят подтверждение в приложении "Дія".

Студентам нужно:

  • обновить приложение "Дія";
  • подтвердить сертификат до 25 октября (для первокурсников);
  • следить за успеваемостью и отсутствием задолженностей;
  • в случае перевода на другую специальность или в другое заведение - подтвердить переоформленный грант в "Дії".

В приложении "Дія" отображается сертификат на образовательный грант с указанием уровня и суммы на учебный год. Если вы согласны с условиями, достаточно нажать кнопку "Подтвердить". После этого МОН получит сообщение и в течение 10 дней утвердит грант приказом.

В МОН отмечают, что гранты являются инструментом адресной поддержки, который стимулирует конкуренцию между университетами и дает студентам возможность учиться в учреждениях, которые они выбирают.

Напомним, украинские студенты могут получить государственный грант на обучение. Право на грант имеют первокурсники бакалавриата и магистратуры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей, которые набрали минимум баллов по НМТ и заключили контракт с заведением, участвующим в программе.

В 2025 году к государственному проекту грантов на оплату контрактного обучения присоединились более 150 украинских университетов. Грант покрывает частично или полностью расходы на обучение, средства поступают непосредственно в заведение и не подлежат возврату, а получение гранта не обязывает к отработке после выпуска. Программа действует как в государственных, так и в частных заведениях, и перечень участников постоянно обновляется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине Вузы Студенты Дия
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"