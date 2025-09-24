Образовательные гранты появились в "Дії": что нужно сделать студентам и как проверить сумму

С сегодняшнего дня, 24 сентября, соискатели высшего образования, поступившие в 2025 году, начали получать в приложение "Дія" электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтвердить их можно до 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Кто может получить грант

В 2025-2026 учебном году гранты доступны:

первокурсникам контрактной дневной формы (по результатам НМТ);

студентам второго курса, которые получили гранты в прошлом году и не имеют академических или финансовых долгов.

Для второкурсников сертификаты начнут поступать в начале октября.

Какой размер выплат

Размер гранта для первокурсников зависит от результатов НМТ:

от 17 000 гривен в год - от 150 баллов (или 140 баллов для специальностей с особой поддержкой);

- от 150 баллов (или 140 баллов для специальностей с особой поддержкой); от 25 000 гривен в год - от 170 баллов.

Сумма может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей.

Для студентов второго курса размер гранта индексируется на уровень повышения стоимости обучения (не более чем на 12%). Индивидуальный размер начислений и основания будут указаны в сертификате в "Дії".

Как происходит оплата

Средства гранта МОН перечисляет непосредственно университету - 50% до 1 декабря и 50% до 1 апреля. Студенты не получают деньги лично, но видят подтверждение в приложении "Дія".

Студентам нужно:

обновить приложение "Дія";

подтвердить сертификат до 25 октября (для первокурсников);

следить за успеваемостью и отсутствием задолженностей;

в случае перевода на другую специальность или в другое заведение - подтвердить переоформленный грант в "Дії".

В приложении "Дія" отображается сертификат на образовательный грант с указанием уровня и суммы на учебный год. Если вы согласны с условиями, достаточно нажать кнопку "Подтвердить". После этого МОН получит сообщение и в течение 10 дней утвердит грант приказом.

В МОН отмечают, что гранты являются инструментом адресной поддержки, который стимулирует конкуренцию между университетами и дает студентам возможность учиться в учреждениях, которые они выбирают.