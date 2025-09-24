Образовательные гранты появились в "Дії": что нужно сделать студентам и как проверить сумму
С сегодняшнего дня, 24 сентября, соискатели высшего образования, поступившие в 2025 году, начали получать в приложение "Дія" электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтвердить их можно до 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Кто может получить грант
В 2025-2026 учебном году гранты доступны:
- первокурсникам контрактной дневной формы (по результатам НМТ);
- студентам второго курса, которые получили гранты в прошлом году и не имеют академических или финансовых долгов.
Для второкурсников сертификаты начнут поступать в начале октября.
Какой размер выплат
Размер гранта для первокурсников зависит от результатов НМТ:
- от 17 000 гривен в год - от 150 баллов (или 140 баллов для специальностей с особой поддержкой);
- от 25 000 гривен в год - от 170 баллов.
Сумма может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей.
Для студентов второго курса размер гранта индексируется на уровень повышения стоимости обучения (не более чем на 12%). Индивидуальный размер начислений и основания будут указаны в сертификате в "Дії".
Как происходит оплата
Средства гранта МОН перечисляет непосредственно университету - 50% до 1 декабря и 50% до 1 апреля. Студенты не получают деньги лично, но видят подтверждение в приложении "Дія".
Студентам нужно:
- обновить приложение "Дія";
- подтвердить сертификат до 25 октября (для первокурсников);
- следить за успеваемостью и отсутствием задолженностей;
- в случае перевода на другую специальность или в другое заведение - подтвердить переоформленный грант в "Дії".
В приложении "Дія" отображается сертификат на образовательный грант с указанием уровня и суммы на учебный год. Если вы согласны с условиями, достаточно нажать кнопку "Подтвердить". После этого МОН получит сообщение и в течение 10 дней утвердит грант приказом.
В МОН отмечают, что гранты являются инструментом адресной поддержки, который стимулирует конкуренцию между университетами и дает студентам возможность учиться в учреждениях, которые они выбирают.
Напомним, украинские студенты могут получить государственный грант на обучение. Право на грант имеют первокурсники бакалавриата и магистратуры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей, которые набрали минимум баллов по НМТ и заключили контракт с заведением, участвующим в программе.
В 2025 году к государственному проекту грантов на оплату контрактного обучения присоединились более 150 украинских университетов. Грант покрывает частично или полностью расходы на обучение, средства поступают непосредственно в заведение и не подлежат возврату, а получение гранта не обязывает к отработке после выпуска. Программа действует как в государственных, так и в частных заведениях, и перечень участников постоянно обновляется.