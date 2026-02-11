Поддерживают войну: глава МИД Германии строго предупредил страны Центральной Азии
Страны Центральной Азии должны поддержать Европейский Союз в соблюдении санкций против России. Также они должны встать на сторону ЕС в вопросе поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в эфире ntv.
Вадефуль перед встречей с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана заявил, что центральноазиатские государства должны однозначно встать на сторону ЕС.
Министр напомнил, что ЕС ввел масштабные санкции против РФ, чтобы сдержать российскую военную машину. Но страны Центральной Азии позволяют России обходить европейские ограничения.
"Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти эти санкции поддерживают захватническую войну России и, таким образом, непосредственно угрожают интересам безопасности Европейского Союза", - резюмировал он.
Тем временем 6 февраля стало известно, что Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Среди других мер Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые операции с криптовалютами, связанными с Россией. Этот шаг призван перекрыть Москве пути обхода санкций.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что 20-й пакет санкций против России планируют принять 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.