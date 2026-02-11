Підтримують війну: голова МЗС Німеччини суворо попередив країни Центральної Азії
Країни Центральної Азії повинні підтримати Європейський Союз у дотриманні санкцій проти Росії. Також вони повинні стати на бік ЄС в питанні підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі ntv.
Вадефуль перед зустріччю з міністрами закордонних справ Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Казахстану заявив, що центральноазійські держави повинні однозначно стати на бік ЄС.
Міністр нагадав, що ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, щоб стримати російську військову машину. Але країни Центральної Азії дозволяють Росії обходити європейські обмеження.
"Сьогодні я хочу чітко заявити: спроби обійти ці санкції підтримують загарбницьку війну Росії і, таким чином, безпосередньо загрожують інтересам безпеки Європейського Союзу", - резюмував він.
Тим часом 6 лютого стало відомо, що Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Серед інших заходів Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, пов'язаними з Росією. Цей крок покликаний перекрити Москві шляхи обходу санкцій.
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що 20-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.