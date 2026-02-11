ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Підтримують війну: голова МЗС Німеччини суворо попередив країни Центральної Азії

Німеччина, Середа 11 лютого 2026 18:41
UA EN RU
Підтримують війну: голова МЗС Німеччини суворо попередив країни Центральної Азії Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Країни Центральної Азії повинні підтримати Європейський Союз у дотриманні санкцій проти Росії. Також вони повинні стати на бік ЄС в питанні підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі ntv.

Вадефуль перед зустріччю з міністрами закордонних справ Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Казахстану заявив, що центральноазійські держави повинні однозначно стати на бік ЄС.

Міністр нагадав, що ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, щоб стримати російську військову машину. Але країни Центральної Азії дозволяють Росії обходити європейські обмеження.

"Сьогодні я хочу чітко заявити: спроби обійти ці санкції підтримують загарбницьку війну Росії і, таким чином, безпосередньо загрожують інтересам безпеки Європейського Союзу", - резюмував він.

Тим часом 6 лютого стало відомо, що Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед інших заходів Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, пов'язаними з Росією. Цей крок покликаний перекрити Москві шляхи обходу санкцій.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що 20-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії Євросоюз
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ