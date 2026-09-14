В Кремле одобрительно отнеслись к призыву президента США Дональда Трампа по прекращению ударов Украиной по НПЗ страны-агрессора.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Интерфакс ".

По его словам, российская сторона поддерживает призывы к Украине по воздержанию от атак на предприятия по производству дизельного топлива.

"Безусловно, можно лишь приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", - сказал Песков.

В то же время спикер диктатора отказался отвечать на вопрос, удержится ли сама Россия от ударов по украинской экономической инфраструктуре в случае согласия Киева на призыв Трампа.

Напомним, 13 сентября президент США заявил, что удары Украины по российским НПЗ якобы приводят к росту цен на топливо. По его словам, именно поэтому он призвал Владимира Зеленского прекратить подобные атаки.

Ранее Трамп заявлял, что Украина должна отказаться от ударов по российской инфраструктуре, поскольку они якобы могут повлечь за собой глобальный дефицит дизельного топлива. Американский президент считает, что Киеву следует сменить тактику.