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У Путина сделали заявление о призыве Трампа к Зеленскому не атаковать НПЗ

14:58 14.09.2026 Пн
2 мин
Песков промолчал в ответ на вопрос о зеркальных обещаниях
aimg Валерий Ульяненко
У Путина сделали заявление о призыве Трампа к Зеленскому не атаковать НПЗ Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Кремле одобрительно отнеслись к призыву президента США Дональда Трампа по прекращению ударов Украиной по НПЗ страны-агрессора.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, российская сторона поддерживает призывы к Украине по воздержанию от атак на предприятия по производству дизельного топлива.

"Безусловно, можно лишь приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", - сказал Песков.

В то же время спикер диктатора отказался отвечать на вопрос, удержится ли сама Россия от ударов по украинской экономической инфраструктуре в случае согласия Киева на призыв Трампа.

Напомним, 13 сентября президент США заявил, что удары Украины по российским НПЗ якобы приводят к росту цен на топливо. По его словам, именно поэтому он призвал Владимира Зеленского прекратить подобные атаки.

Ранее Трамп заявлял, что Украина должна отказаться от ударов по российской инфраструктуре, поскольку они якобы могут повлечь за собой глобальный дефицит дизельного топлива. Американский президент считает, что Киеву следует сменить тактику.

Отметим, что в августе российские НПЗ пережили самую масштабную волну атак с начала полномасштабной войны. На фоне систематических ударов по критической инфраструктуре аналитики прогнозируют длительный спад в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

В частности, Международное энергетическое агентство снизило прогноз объемов переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% меньше показателей, зафиксированных до начала полномасштабной войны.

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