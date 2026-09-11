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Минус 30% от довоенного уровня: России прогнозируют падение нефтепереработки на 1,5 года

17:37 11.09.2026 Пт
2 мин
В августе российские НПЗ получили наибольшее количество ударов с начала войны
aimg Валерий Ульяненко
Минус 30% от довоенного уровня: России прогнозируют падение нефтепереработки на 1,5 года Фото: поражение российского НПЗ (росСМИ)
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Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это на 30% меньше, чем до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль продолжает приходить в упадок из-за системных и точных ударов украинских дронов. Систематические атаки в сочетании с фрагментарным ремонтом создают кумулятивный отрицательный эффект для всей энергосистемы РФ.

"Есть риск, что даже эта осторожная оценка может недооценивать проблемы, с которыми сталкивается российский нефтеперерабатывающий комплекс. Увеличение сроков поставок запасных частей и приближение холодной погоды может усилить нагрузку на российскую систему", - отмечает агентство.

В августе российские нефтеперерабатывающие заводы получили не менее 22 ударов, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны.

"Украинцы применяют несколько волн беспилотников против отдельных объектов, перегружая защитные сети и средства ПВО. Попадание также кажется более точным", - говорится в отчете.

Дроны все чаще поражают установки вторичной переработки на российских НПЗ, замена или запуск которых может занять около 6-8 месяцев. В то же время, международные санкции против российской энергетики ограничивают доступ к запасному оборудованию, что еще больше усложняет восстановительные работы.

Напомним, украинские дроны в ночь на 8 сентября ударили по Саратовскому НПЗ в России. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре.

Отметим, что перед этим, 7 сентября, под ударом оказался Рязанский НПЗ. Кроме того, в то же время украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане.

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