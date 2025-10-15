Поддержка Украины от НАТО должна соответствовать эскалации Путина, - Хили

Страны НАТО должны предоставлять Украине помощь, отталкиваясь от степени эскалации ситуации со стороны российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Наша поддержка должна соответствовать эскалации Путина, и наша роль как членов UDCG (контактной группы по обороне Украины - ред.) заключается в том, чтобы гарантировать силу Украины", - отметил Хили.
Он обратил внимание, что в этом году Великобритания тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде. В частности, за последние шесть месяцев страна передала украинским защитникам 85 000 дронов.
"Мы усиливаем давление на Путина, как военное, так и экономическое, и сегодня Великобритания подтвердила 92 новых санкций в отношении энергетического сектора России, нефтяных компаний и военной цепочки поставок", - уточнил глава Минобороны.
По его словам, безопасная Европа нуждается в сильной Украине. Но агрессия Путина уже распространяется за пределами Украины.
"И он (Путин - ред.) не должен сомневаться, что если НАТО будет угрожать, мы будем действовать. Он не должен сомневаться. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Хили.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин снова использует холодную пору года как оружие в войне против Украины.
На фоне похолодания российские оккупанты усилили удары по энергетическим объектам Украины. Также враг нанес серию атак на газовые объекты.
По всей стране наблюдаются проблемы со светом. В частности, сегодня, 15 октября, вечером во всех областях Украины, кроме двух, действуют аварийные отключения света.