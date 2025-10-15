Поддержка Украины от НАТО должна соответствовать эскалации Путина, - Хили

"Наша поддержка должна соответствовать эскалации Путина, и наша роль как членов UDCG (контактной группы по обороне Украины - ред.) заключается в том, чтобы гарантировать силу Украины", - отметил Хили.

Он обратил внимание, что в этом году Великобритания тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде. В частности, за последние шесть месяцев страна передала украинским защитникам 85 000 дронов.

"Мы усиливаем давление на Путина, как военное, так и экономическое, и сегодня Великобритания подтвердила 92 новых санкций в отношении энергетического сектора России, нефтяных компаний и военной цепочки поставок", - уточнил глава Минобороны.

По его словам, безопасная Европа нуждается в сильной Украине. Но агрессия Путина уже распространяется за пределами Украины.

"И он (Путин - ред.) не должен сомневаться, что если НАТО будет угрожать, мы будем действовать. Он не должен сомневаться. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Хили.