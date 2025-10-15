Підтримка України від НАТО має відповідати ескалації Путіна, - Гілі

"Наша підтримка має відповідати ескалації Путіна, і наша роль як членів UDCG (контактної групи з оборони України - ред.) полягає в тому, щоб гарантувати силу України", - зазначив Гілі.

Він звернув увагу, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше. Зокрема, за останні шість місяців країна передала українським захисникам 85 000 дронів.

"Ми посилюємо тиск на Путіна, як військовий, так і економічний, і сьогодні Велика Британія підтвердила 92 нових санкції щодо енергетичного сектору Росії, нафтових компаній і військового ланцюжка поставок", - уточнив голова Міноборони.

За його словами, безпечна Європа потребує сильної України. Але агресія Путіна вже поширюється за межами України.

"І він (Путін - ред.) не повинен сумніватися, що якщо НАТО погрожуватиме, ми будемо діяти. Він не повинен сумніватися. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Гілі.