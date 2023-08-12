Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине

Украина работает над получением истребителей западного образца для Военно-воздушных сил. Как ожидается, самолеты F-16 могут появиться в нашем небе уже в начале 2024 года.

Подробнее об этом и почему F-16 нужны для войны против России - в материале РБК-Украина.

Главное об F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") - это американский одномоторный многоцелевой боевой самолет.

Если старые советские, которые стоят на вооружении Украины, имеют функции бомбардировщика или истребителя, то F-16 универсален. Он способен выполнять разные задачи, поскольку несет широкий спектр вооружений: ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", а также различные авиабомбы и так далее.

На сегодня "сокол" эксплуатируется во многих странах. На 2023 год насчитывается около 2200 активных истребителей. Всего же было произведено порядка 4600 единиц.

F-16 выпускался с середины 1970-х и прошел несколько модернизаций. В частности, на смену первой серии A/B (одноместный/двухместный вариант) в 1980-х пришла серия C/D, а в конце 1990-х появилась серия E/F. По мере появления новых технологий внедрялась и "блоковая нумерация". Самая современная версия - Block 70/72.

Отметим, потенциальными донорами для Украины могут выступить Дания, Бельгия и Нидерланды. На вооружении этих стран стоят преимущественно F-16AM Block 20 MLU.

Данная версия прошла серьезную внутреннюю модернизацию и по многим характеристикам соответствует более современной F-16C Block 50/52. Но у нее есть один существенный минус - радары остались старыми.

Фото: характеристики F-16 (инфографика ArmyInform)

Основные характеристики F-16:

экипаж - 1 пилот

длина - 15,03 м

размах крыла - 9,45 м

высота - 5,09 м

масса - более 8 тонн (пустой)

практический потолок - 18 000 м

боевой радиус - 550 км

максимальная скорость - 2410 км/ч на высоте 12 200 м

Вооружение. На борту шестиствольная авиационная пушка General Electric М61-А-1 (6 000 выстрелов в минуту, 511 патронов) и до шести управляемых ракет ближнего боя AIM-9L/M/P Sidewinder.

В варианте бомбардировщика может нести крылатые ракеты "воздух-земля", а также управляемые бомбы с лазерной и оптоэлектронной системами наведения и обычные авиабомбы.

Некоторые могут нести крылатые ракеты для воздушного боя средней дальности AIM-7 Sparrow или ракеты AGM-65 Maverick для ударов по наземным целям.

Почему F-16 нужен Украине

Украина располагает бомбардировщиками Су-24, штурмовиками Су-25, тяжелыми истребителями Су-27 и многоцелевыми МиГ-29. Часть самолетов советского образца потеряна в ходе полномасштабного вторжения, часть поставили Польша и Словакия.

Однако самолеты F-16 способны заменить все вышеперечисленные модели. Во-первых, чтобы обезопасить украинское небо от угроз в виде крылатых ракет и дронов-камикадзе. Поскольку из-за большой площади всю Украину невозможно закрыть наземными средствами ПВО.

"Я больше скажу: когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах", - говорил в мае спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Во-вторых, F-16 хорошо проявляют себя в ближней воздушной поддержке и помощи сухопутным войскам. Это необходимо для более успешных наступательных операций. А в-третьих, эти истребители способны эффективно противостоять российским в условиях воздушного боя.

По словам Игната, наличие таких самолетов отобьет желание вражеской авиации приближаться к границам Украины. В июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что F-16 способны прекратить блокаду портов, взять под контроль черноморский зерновой коридор и обеспечить защиту аграрных поставок.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России по вопросу экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный коридор", - отметил он.

Кроме того, западная боевая авиация позволит контролировать небо над оккупированными территориями. Причем, по мнению Игната, даже одна эскадрилья из 12 единиц позволит прикрывать те или иные направления и выполнять важные задачи.

Отметим, Украина просила F-16 с самого начала полномасштабного вторжения, но реально удалось продавить этот вопрос лишь весной 2023 года, когда была создана авиационная коалиция. Тем не менее со стороны может показаться, что партнеры затягивают обучение пилотов и передачу самолетов.

Как писало издание The Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена не видят, какую пользу западные истребители могли бы принести, например, в текущем контрнаступлении. В том числе из-за серьезной системы противовоздушной обороны РФ.

Такая позиция вызывает сталкивается с серьезной критикой. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жаловался, что западные партнеры никогда бы не решились на наступательную операцию без преимущества в воздухе. На этом принципе основана военная доктрина НАТО.

По его словам, достаточно было бы ограниченного количества F-16, и они необходимы, ведь другого пути для победы над Россией нет.

"Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, с ума сошел?", - говорил он в одном из интервью.

По состоянию на август известны приблизительные сроки поставок.

Подробнее об этом читайте в материале "Коалиция истребителей. Когда начнется обучение пилотов и как скоро Украина получит F-16".

Кто может передать F-16 и сколько

Для освобождения украинских территорий необходимо 48 истребителей F-16 на четыре эскадрильи. По крайней мере, об этом говорили в Министерстве обороны.

Хотя спикер Воздушных сил Юрий Игнат уверен, что даже 2-3 эскадрильи позволят эффективно решить первоочередные задачи:

отогнать от границ авиацию РФ, которая запускает управляемые авиабомбы

сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты

помочь сухопутным соединениям в наступательных и оборонительных операциях

F-16 является самым распространенным многоцелевым истребителем в мире. На сегодня только у США есть сотни единиц как в активной эксплуатации, так и на хранении. Среди европейских партнеров операторами F-16 являются Румыния, Португалия, Польша, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Именно последние три страны все чаще называют потенциальными донорами для Украины. Потому что они сейчас переходят на пятое поколение.

Фото: потенциальными донорами в передаче F-16 могут стать Дания и Нидерланды (Getty Images)

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, после того, как украинские пилоты пройдут подготовку определенное количество самолетов могут передать Нидерланды. Эта страна вместе с Данией выступает лидером в авиационной коалиции и уже обсуждает с союзниками вопросы развертывания F-16 в Украине.

По состоянию на сегодня нидерландский парк насчитывает 42 истребителя. Из этого количества 24 находятся в эксплуатации, поэтому вплоть до середины 2024 года на них можно не рассчитывать, пока им на замену не прибудут самолеты пятого поколения F-35.

Что касается остальных 18 единиц, то ситуация следующая. Еще в 2021 году их хотели продать частной компании Draken International с опционом еще на 28 F-16, однако этой весной стало известно об отмене сделки. Поэтому поставка для Украины выглядит реалистичным сценарием.

"Хотя конечное решение о развертывании еще не принято, Украина может получить некоторые из выставленных на продажу самолетов или некоторые из 24 самолетов, которые сегодня находятся в эксплуатации, в следующем году в зависимости от графика обучения", - отмечает Bloomberg.

Потенциальным кандидатом на передачу является и Дания, которая до конца 2023 года должна получить до 17 истребителей F-35. В теории она может поставить Украине около одной эскадрильи F-16, то есть 12 самолетов. Причем довольно безболезненно, ведь большая часть находится на хранении.

В общей сложности Королевские воздушные силы Дании располагают 77 F-16, но по состоянию на 2016 год в строю находилось не более 30 единиц. И их тоже планируют заменить на F-35.