В США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы из-за системы ПВО России, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Администрация президента США Байдена пока не согласилась напрямую предоставлять Украине истребители F-16. При этом Белый дом дал разрешение другим странам передавать Украине свои самолеты американского происхождения. Ожидается, что обучение пилотов начнется в следующем месяце.

В начале лета украинские военные начали контрнаступательные операции. В то же время украинские чиновники отмечали, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.

"Поэтому говорить о том, что оно (наступление - ред.) медленное или слишком быстрое, по крайней мере смешно слышать от тех, у кого нет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда- нибудь это почувствовать", - сказал командующий ВСУ Валерий Залужный.

При этом американские официальные лица в частных разговорах говорят, что западные самолеты не принесут пользы в текущей борьбе из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

"Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода", - сказал американский чиновник.

Представители США говорят, что они ожидают, что Украина в конце концов пройдет минные поля и приблизится к основным оборонным рубежам России. В то же время, украинские силы должны быть осторожными и рассчитывать на использование артиллерии, когда они проходят минные поля.

Украинское правительство указало, что темпы наступления и время его начала в июне были частично обусловлены постепенными поставками западного оружия, которые часто поступали лишь через несколько месяцев переговоров и материально-технических задержек.

"Насколько продвинутся (украинцы - ред.) очень зависит от Запада. Запад делает все правильно, только с опозданием на шесть месяцев", - сказал высокопоставленный чиновник обороны НАТО.

Контрнаступление Украины

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также отмечал, что все украинцы ждут контрнаступления быстрых результатов, но это невозможно.

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