Поддержал Гиркина. В Москве задержали коллаборанта Губарева

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как Губарева задерживают сотрудники правоохранительных органов России.

Этому предшествовал одиночный пикет Губарева с плакатом "Свободу Стрелкову. Слава России". Также коллаборант выступал с речью перед толпой собравшихся возле суда людей, в которой он восхвалял Гиркина.

Стоит заметить, что ранее Губарев был так называемым "народным губернатором "ДНР"

Задержание и дальнейший арест Гиркина

Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали писать о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Эту информацию подтвердила и его жена.

По словам женщины, в квартиру к Гиркину приехали представители Следственного комитета РФ, они провели задержание.

Причиной стали подозрения в экстремизме, его обвинили по ст. 282 УК РФ.

Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин просил другую меру пресечения и жаловался на проблемы со здоровьем.