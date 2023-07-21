Підтримав Гіркіна. У Москві затримали колаборанта Губарєва

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як Губарєва затримують співробітники правоохоронних органів Росії.

Цьому передував одиночний пікет Губарєва з плакатом "Свободу Стрєлкову. Слава Росії". Також колаборант виступав з промовою перед натовпом людей, що зібралися біля суду, в якій він вихваляв Гіркіна.

Варто зауважити, що раніше Губарєв був так званим "народним губернатором "ДНР".

Затримання та подальший арешт Гіркіна

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські ЗМІ почали писати про затримання терориста, колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Цю інформацію підтвердила його дружина.

За словами жінки, до квартири до Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету РФ, вони провели затримання.

Причиною стали підозри в екстремізмі, його звинуватили за ст. 282 КК РФ.

Пізніше суд у Москві ухвалив рішення заарештувати колишнього ватажка бойовиків до 18 вересня. Гіркін просив інший запобіжний захід і скаржився на проблеми зі здоров'ям.