Поддержала войну против Украины. В Германии будут судить россиянку
В Германии суд рассмотрит дело россиянки Елены Колбасниковой, которая открыто поддержала войну России против Украины. Ей может грозить тюремный срок.
Как сообщает РБК-Украина, об этом DW заявил представитель суда Кельна.
В суде рассказали, что гражданка РФ обвиняется по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ, поскольку она во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года публично поддержала полномасштабное вторжение в Украину.
"Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине", - заявляла тогда россиянка.
В издании отмечают, что согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и тот, кто одобряет ее, может получить в Германии три года тюрьмы. Но наиболее вероятным наказанием за такое правонарушение является денежный штраф.
Стоит заметить, что Колбасникова родилась в украинском городе Днепр. Она является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и сотрудничает с местными праворадикальными политиками.
При этом, согласно расследыванию Reuters, она является одним из прокремлевских агентов влияния в Германии. В частности, Колбасникова была причастна к сбору средств на армию оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве СБУ разоблачила коллаборанта, который устроился на работу в Красный Крест.
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