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В Киеве коллаборант устроился в Красный Крест. СБУ разоблачила его

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Киев, Понедельник 13 февраля 2023 12:39
В Киеве коллаборант устроился в Красный Крест. СБУ разоблачила его Фото: СБУ задержала устроившегося в Красный Крест коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Коллаборант из Луганской области устроился в представительство Красного Креста в Киеве. Он планировал под видом волонтера сбежать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители еще в прошлом году разоблачили предателя. Им оказался коллаборант, который являлся руководителем сектора "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе". Он принимал участие во внедрении на территории оккупированной части Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты. С начала полномасштабного вторжения предатель поддерживал оккупантов.

По данным СБУ, злоумышленник скрыто приехал в столицу, где пытался притвориться переселенцем из Луганской области. Под видом волонтера он устроился в местное представительство Общества Красного Креста Украины. Коллаборант скрыл, что сотрудничал с россиянами.

Предатель хотел сбежать за границу под видом участника международного волонтерского движения. Но СБУ вовремя разоблачила и задержала злоумышленника.

Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Колаборанту грозит до 10 лет за решеткой.

В Киеве коллаборант устроился в Красный Крест. СБУ разоблачила его

Фото: СБУ задержала устроившегося в Красный Крест коллаборанта (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киевской области задержали псевдоволонтера, который создал благотворительный фонд, чтобы за деньги вывозить военнообязанных за границу.

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