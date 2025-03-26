В ISW проанализировали результаты переговоров Украины и РФ в Саудовской Аравии

Договоренности по итогам переговоров Украины и России в Эр-Рияде непонятны и нечеткие, что оставляет пространство для многих разногласий между сторонами. Это ставит под сомнение эффективное выполнение перемирия на практике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что американские, украинские и российские чиновники достигли определенных договоренностей о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Однако подробности этих договоренностей остаются непонятными, и достаточно сложно оценить их специфику при отсутствии подписанных Россией и Украиной официально опубликованных совместных текстов соглашений.
В ISW проанализировали заявления министра обороны Украины Рустема Умерова и высокопоставленных чиновников Кремля, и пришли к выводу, что Россия и Украина, вероятно, еще не пришли к согласию касательно того, вступил ли в силу режим прекращения огня по состоянию на 25 марта.
В Институте изучения войны убеждены, что Путин продолжает отвергать предложенное Трампом и Зеленским временное прекращение огня на линии соприкосновения. И это несмотря на то, что он согласился на определенную форму прекращения огня для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.
Аналитики убеждены, что постоянное промедление и неуступчивость Путина, препятствуют усилиям Трампа по обеспечению длительного и стабильного мирного урегулирования.
В частности, в ISW отметили, что США не предоставили России необходимого ослабления санкций, как было когда Украина и Россия договорились о "зерновом соглашении" в июле 2022 года.
В Институте убеждены, что Соединенные Штаты, вероятно, потребуют сотрудничества с Европейским Союзом для отмены некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы восстановить доступ России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений.
В этом контексте, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность отмены некоторых санкций против России.
"Заключение первоначальной "зерновой сделки" в июле 2022 года не требовало никаких санкционных послаблений, и восстановление зерновой сделки, вероятно, также не требует предварительного ослабления санкций. Установление временного перемирия в Черном море также не требует предварительного ослабления санкций", - говорится в отчете ISW.
В Институте обратили внимание на тот факт, что официальные заявления Кремля расплывчаты, содержат требования о прекращении огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины. Эти месседжи оставляют пространство для разногласий между сторонами, которые будут привлечены к интерпретации договоренностей, снятия санкций и мониторинга потенциальных нарушений.
В частности, говорится в отчете, в официальном заявлении Кремля нечетко указаны конкретные санкции и ограничения, которые Кремль требует от Запада предварительно отменить, а также конкретные финансовые организации и компании, которых они касаются.
"В заявлении Кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять их соблюдение всеми сторонами. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Россия и США выступили с отдельными заявлениями, поскольку на американо-украинских встречах не обсуждались американо-российские усилия, направленные на помощь в восстановлении доступа России к сельскохозяйственным и торговым рынкам", - говорится в отчете ISW.
В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США.
По итогам переговоров, украинские и американские чиновники заявили о согласии сторон на прекращение всех атак в Черном море и использования коммерческих судов в военных целях. Также стороны договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России.
В свою очередь, США поддержали дальнейшее обсуждение обмена военнопленными, освобождение из плена гражданских и возвращение депортированных россиянами детей с оккупированных территорий Украины.
Зато в Кремле озвучили свою версию результатов переговоров. По ним, США пообещали способствовать восстановлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и добив, а также отмене санкций с компаний, производящих и экспортирующих такую продукцию.
Также Москва перечислила объекты украинской энергетики, которые пообещала не атаковать. Однако Украина и США не подтвердили эти российские заявления.
Соединенные Штаты в своем итоговом заявлении указали результаты договоренностей, близкие к озвученным украинской стороной. Зато там отсутствуют пункты об отмене ограничений с России для режима перемирия в Черном море.
Президент Владимир Зеленский не верит в выполнение Россией условий перемирия.
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