RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ISW проанализировали результаты переговоров Украины и РФ в Саудовской Аравии

Иллюстративное фото: один из участников делегации на переговорах, министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Договоренности по итогам переговоров Украины и России в Эр-Рияде непонятны и нечеткие, что оставляет пространство для многих разногласий между сторонами. Это ставит под сомнение эффективное выполнение перемирия на практике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что американские, украинские и российские чиновники достигли определенных договоренностей о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Однако подробности этих договоренностей остаются непонятными, и достаточно сложно оценить их специфику при отсутствии подписанных Россией и Украиной официально опубликованных совместных текстов соглашений.

В ISW проанализировали заявления министра обороны Украины Рустема Умерова и высокопоставленных чиновников Кремля, и пришли к выводу, что Россия и Украина, вероятно, еще не пришли к согласию касательно того, вступил ли в силу режим прекращения огня по состоянию на 25 марта.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин продолжает отвергать предложенное Трампом и Зеленским временное прекращение огня на линии соприкосновения. И это несмотря на то, что он согласился на определенную форму прекращения огня для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Аналитики убеждены, что постоянное промедление и неуступчивость Путина, препятствуют усилиям Трампа по обеспечению длительного и стабильного мирного урегулирования.

В частности, в ISW отметили, что США не предоставили России необходимого ослабления санкций, как было когда Украина и Россия договорились о "зерновом соглашении" в июле 2022 года.

В Институте убеждены, что Соединенные Штаты, вероятно, потребуют сотрудничества с Европейским Союзом для отмены некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы восстановить доступ России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В этом контексте, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность отмены некоторых санкций против России.

"Заключение первоначальной "зерновой сделки" в июле 2022 года не требовало никаких санкционных послаблений, и восстановление зерновой сделки, вероятно, также не требует предварительного ослабления санкций. Установление временного перемирия в Черном море также не требует предварительного ослабления санкций", - говорится в отчете ISW.

В Институте обратили внимание на тот факт, что официальные заявления Кремля расплывчаты, содержат требования о прекращении огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины. Эти месседжи оставляют пространство для разногласий между сторонами, которые будут привлечены к интерпретации договоренностей, снятия санкций и мониторинга потенциальных нарушений.

В частности, говорится в отчете, в официальном заявлении Кремля нечетко указаны конкретные санкции и ограничения, которые Кремль требует от Запада предварительно отменить, а также конкретные финансовые организации и компании, которых они касаются.

"В заявлении Кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять их соблюдение всеми сторонами. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Россия и США выступили с отдельными заявлениями, поскольку на американо-украинских встречах не обсуждались американо-российские усилия, направленные на помощь в восстановлении доступа России к сельскохозяйственным и торговым рынкам", - говорится в отчете ISW.

Мирные переговоры Украины и России

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США.

По итогам переговоров, украинские и американские чиновники заявили о согласии сторон на прекращение всех атак в Черном море и использования коммерческих судов в военных целях. Также стороны договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России.

В свою очередь, США поддержали дальнейшее обсуждение обмена военнопленными, освобождение из плена гражданских и возвращение депортированных россиянами детей с оккупированных территорий Украины.

Зато в Кремле озвучили свою версию результатов переговоров. По ним, США пообещали способствовать восстановлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и добив, а также отмене санкций с компаний, производящих и экспортирующих такую продукцию.

Также Москва перечислила объекты украинской энергетики, которые пообещала не атаковать. Однако Украина и США не подтвердили эти российские заявления.

Соединенные Штаты в своем итоговом заявлении указали результаты договоренностей, близкие к озвученным украинской стороной. Зато там отсутствуют пункты об отмене ограничений с России для режима перемирия в Черном море.

Президент Владимир Зеленский не верит в выполнение Россией условий перемирия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМирные переговоры