В ISW проаналізували результати переговорів України та РФ у Саудівській Аравії

Зазначається, що американські, українські та російські посадовці досягли певних домовленостей щодо тимчасового припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. Однак подробиці цих домовленостей залишаються незрозумілими, і досить складно оцінити їхню специфіку за відсутності підписаних Росією та Україною офіційно опублікованих спільних текстів угод.

В ISW проаналізували заяви міністра оборони України Рустема Умєрова та високопосадовців Кремля і дійшли висновку, що Росія та Україна, ймовірно, ще не дійшли згоди щодо того, чи набув чинності режим припинення вогню станом на 25 березня.

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін продовжує відкидати запропоноване Трампом і Зеленським тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення. І це незважаючи на те, що він погодився на певну форму припинення вогню для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі.

Аналітики переконані, що постійне зволікання та непоступливість Путіна, перешкоджають зусиллям Трампа щодо забезпечення тривалого і стабільного мирного врегулювання.

Зокрема, в ISW зазначили, що США не надали Росії необхідного послаблення санкцій, як було коли Україна та Росія домовилися про "зернову угоду" в липні 2022 року.

В Інституті переконані, що Сполучені Штати, ймовірно, потребуватимуть співпраці з Європейським Союзом для скасування деяких санкцій та обмежень з російських сільськогосподарських, фінансових і торговельних підприємств, щоб відновити доступ Росії до міжнародних ринків сільськогосподарської продукції та добрив.

В цьому контексті, президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість скасування деяких санкцій проти Росії.

"Укладення початкової зернової угоди в липні 2022 року не вимагало жодних санкційних послаблень, і відновлення зернової угоди, ймовірно, також не потребує попереднього послаблення санкцій. Встановлення тимчасового перемир'я у Чорному морі також не вимагає попереднього послаблення санкцій", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті звернули увагу на той факт, що офіційні заяви Кремля є розпливчастими, містять вимоги щодо припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах США, ні в офіційних заявах України. Ці меседжі залишають простір для розбіжностей між сторонами, які будуть залучені до інтерпретації домовленостей, зняття санкцій та моніторингу потенційних порушень.

Зокрема, йдеться у звіті, в офіційній заяві Кремля нечітко вказані конкретні санкції та обмеження, які Кремль вимагає від Заходу попередньо скасувати, а також конкретні фінансові організації та компанії, яких вони стосуються.

"У заяві Кремля також не вказані суб'єкти, які будуть інтерпретувати параметри цих обмежень, контролювати зняття цих обмежень і перевіряти їхнє дотримання всіма сторонами. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, Росія та США виступили з окремими заявами, оскільки на американсько-українських зустрічах не обговорювалися американсько-російські зусилля, спрямовані на допомогу у відновленні доступу Росії до сільськогосподарських і торговельних ринків", - йдеться у звіті ISW.