В ISW проанализировали результаты переговоров Украины и РФ в Саудовской Аравии

Договоренности по итогам переговоров Украины и России в Эр-Рияде непонятны и нечеткие, что оставляет пространство для многих разногласий между сторонами. Это ставит под сомнение эффективное выполнение перемирия на практике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что американские, украинские и российские чиновники достигли определенных договоренностей о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Однако подробности этих договоренностей остаются непонятными, и достаточно сложно оценить их специфику при отсутствии подписанных Россией и Украиной официально опубликованных совместных текстов соглашений.

В ISW проанализировали заявления министра обороны Украины Рустема Умерова и высокопоставленных чиновников Кремля, и пришли к выводу, что Россия и Украина, вероятно, еще не пришли к согласию касательно того, вступил ли в силу режим прекращения огня по состоянию на 25 марта.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин продолжает отвергать предложенное Трампом и Зеленским временное прекращение огня на линии соприкосновения. И это несмотря на то, что он согласился на определенную форму прекращения огня для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Аналитики убеждены, что постоянное промедление и неуступчивость Путина, препятствуют усилиям Трампа по обеспечению длительного и стабильного мирного урегулирования.

В частности, в ISW отметили, что США не предоставили России необходимого ослабления санкций, как было когда Украина и Россия договорились о "зерновом соглашении" в июле 2022 года.

В Институте убеждены, что Соединенные Штаты, вероятно, потребуют сотрудничества с Европейским Союзом для отмены некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы восстановить доступ России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В этом контексте, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность отмены некоторых санкций против России.

"Заключение первоначальной "зерновой сделки" в июле 2022 года не требовало никаких санкционных послаблений, и восстановление зерновой сделки, вероятно, также не требует предварительного ослабления санкций. Установление временного перемирия в Черном море также не требует предварительного ослабления санкций", - говорится в отчете ISW.

В Институте обратили внимание на тот факт, что официальные заявления Кремля расплывчаты, содержат требования о прекращении огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины. Эти месседжи оставляют пространство для разногласий между сторонами, которые будут привлечены к интерпретации договоренностей, снятия санкций и мониторинга потенциальных нарушений.

В частности, говорится в отчете, в официальном заявлении Кремля нечетко указаны конкретные санкции и ограничения, которые Кремль требует от Запада предварительно отменить, а также конкретные финансовые организации и компании, которых они касаются.

"В заявлении Кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять их соблюдение всеми сторонами. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Россия и США выступили с отдельными заявлениями, поскольку на американо-украинских встречах не обсуждались американо-российские усилия, направленные на помощь в восстановлении доступа России к сельскохозяйственным и торговым рынкам", - говорится в отчете ISW.