Подрядчик Минобороны "отмыл" почти 600 млн гривен через фиктивные фирмы

Фиктивные фирмы с "мертвыми" директорами

Директорами подставных предприятий значились граждане Украины, которые с 2014 года живут на оккупированной территории - в так называемой "ДНР" - и поддерживают российскую агрессию. Одна из них работает учителем и даже получила награду "Учитель России".

Учредителями части фирм указаны якобы граждане Польши. Однако польская сторона подтвердила: таких людей не существует - они вымышленные.

Нацполиция задержала организованную группу

Как работала схема

Полицейские полностью раскрыли структуру "конвертационной группы" - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Схема охватывала несколько уровней:

подрядчик по оборонным контрактам перечислял средства через сеть фиктивных фирм;

деньги "отмывались" через конвертационный центр и выводились наличными;

параллельно искусственно занижались налоги.

По заключению судебно-экономических экспертиз, государство потеряло более 100 миллионов гривен из-за уклонения от уплаты налогов. Общая сумма "отмытых" средств из оборонных контрактов - почти 580 миллионов гривен.

Подозрение и попытка запугать следователя

В декабре прошлого года трем участникам схемы сообщили о подозрении:

руководителю конвертационного центра;

соорганизатору, который координировал связь между предприятием и центром;

бухгалтеру группы.

За два доллара тысячи хотели сжечь авто следователя - что стоит за схемой на 580 млн

После объявления подозрений фигуранты не остановились. Они планировали провокационные действия против следователя и даже искали исполнителя, чтобы сжечь его машину. За это предлагали две тысячи долларов.

полиция задержала участников схемы на 580 млн грн

Похожие схемы разоблачали и в других госкомпаниях

Как сообщало РБК-Украина, недавно НЭК "Укрэнерго" разоблачили схему хищения на более 447 миллионов гривен.

Шестеро участников организованной группы искусственно занижали заявки на электроэнергию, а возникающий дефицит покрывало государство. Деньги при этом выводили через подконтрольные компании.