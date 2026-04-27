Подрядчик Минобороны "отмыл" почти 600 млн гривен через фиктивные фирмы

11:14 27.04.2026 Пн
2 мин
Как работала схема?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: из-за преступной группы государство потеряло более 100 млн на налогах (facebook com UA National Police)

Подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через фиктивные фирмы почти 580 миллионов гривен. Нацполиция разоблачила преступную организацию и задержала ее участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Telegram.

Читайте также: Тысячи сигарет за минуту: БЭБ разоблачило самую масштабную подпольную фабрику с "миллиардом в месяц"

Фиктивные фирмы с "мертвыми" директорами

Директорами подставных предприятий значились граждане Украины, которые с 2014 года живут на оккупированной территории - в так называемой "ДНР" - и поддерживают российскую агрессию. Одна из них работает учителем и даже получила награду "Учитель России".

Учредителями части фирм указаны якобы граждане Польши. Однако польская сторона подтвердила: таких людей не существует - они вымышленные.

Фото: Нацполиция задержала организованную группу (t.me/UA_National_Police)

Как работала схема

Полицейские полностью раскрыли структуру "конвертационной группы" - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Схема охватывала несколько уровней:

  • подрядчик по оборонным контрактам перечислял средства через сеть фиктивных фирм;
  • деньги "отмывались" через конвертационный центр и выводились наличными;
  • параллельно искусственно занижались налоги.

По заключению судебно-экономических экспертиз, государство потеряло более 100 миллионов гривен из-за уклонения от уплаты налогов. Общая сумма "отмытых" средств из оборонных контрактов - почти 580 миллионов гривен.

Подозрение и попытка запугать следователя

В декабре прошлого года трем участникам схемы сообщили о подозрении:

  • руководителю конвертационного центра;
  • соорганизатору, который координировал связь между предприятием и центром;
  • бухгалтеру группы.

Фото: За два доллара тысячи хотели сжечь авто следователя - что стоит за схемой на 580 млн (t.me/UA_National_Police)

После объявления подозрений фигуранты не остановились. Они планировали провокационные действия против следователя и даже искали исполнителя, чтобы сжечь его машину. За это предлагали две тысячи долларов.

Фото: полиция задержала участников схемы на 580 млн грн (t.me/UA_National_Police)

Похожие схемы разоблачали и в других госкомпаниях

Как сообщало РБК-Украина, недавно НЭК "Укрэнерго" разоблачили схему хищения на более 447 миллионов гривен.

Шестеро участников организованной группы искусственно занижали заявки на электроэнергию, а возникающий дефицит покрывало государство. Деньги при этом выводили через подконтрольные компании.

Напомним, на днях также стало известно о масштабном хищении в "Укргаздобыче". Бывшие должностные лица госкомпании вместе со связанными предпринимателями перепродавали необходимые для добычи газа материалы в два-три раза дороже рыночной цены.

Убытки превысили 295 миллионов гривен.

Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныХищение средств