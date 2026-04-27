Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми

Фіктивні фірми з "мертвими" директорами

Директорами підставних підприємств значилися громадяни України, які з 2014 року живуть на окупованій території - у так званій "ДНР" - та підтримують російську агресію. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії".

Засновниками частини фірм вказані нібито громадяни Польщі. Проте польська сторона підтвердила: таких людей не існує - вони вигадані.

Фото: Нацполіція затримала організовану групу (t.me/UA_National_Police)

Як працювала схема

Поліцейські повністю розкрили структуру "конвертаційної групи" - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Схема охоплювала кілька рівнів:

підрядник за оборонними контрактами перераховував кошти через мережу фіктивних фірм;

гроші "відмивалися" через конвертаційний центр і виводилися готівкою;

паралельно штучно занижувалися податки.

За висновками судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Загальна сума "відмитих" коштів з оборонних контрактів - майже 580 мільйонів гривень.

Підозра та спроба залякати слідчого

У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру:

керівнику конвертаційного центру;

співорганізатору, який координував зв'язок між підприємством і центром;

бухгалтерці групи.

Фото: За два долари тисячі хотіли спалити авто слідчого - що стоїть за схемою на 580 млн (t.me/UA_National_Police)

Після оголошення підозр фігуранти не зупинилися. Вони планували провокативні дії проти слідчого і навіть шукали виконавця, щоб спалити його автівку. За це пропонували дві тисячі доларів.

Фото: поліція затримала учасників схеми на 580 млн грн (t.me/UA_National_Police)

Схожі схеми викривали й в інших держкомпаніях

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно НЕК "Укренерго" викрили схему розкрадання на понад 447 мільйонів гривень.

Шестеро учасників організованої групи штучно занижували заявки на електроенергію, а дефіцит, що виникав, покривала держава. Гроші при цьому виводили через підконтрольні компанії.