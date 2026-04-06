Газ по завышенным ценам: в "Укргаздобыче" разоблачили масштабную схему хищения
В Украине разоблачили масштабную схему хищения государственных средств при закупках для "Укргаздобычи". Убытки оцениваются в более 295 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как работала схема
По данным следствия, организаторами сделки были бывшие должностные лица "Укргаздобычи", а также связанные с ними предприниматели.
Как установило расследование, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании.
"Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа", - пояснили в СБУ.
Правоохранители выяснили, что подконтрольные фигурантам частные компании закупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а затем перепродавали их "Укргаздобыче" в 2-3 раза дороже.
Полученную прибыль распределяли между участниками схемы.
Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании ущерб на сумму более 295 млн гривен.
Объявление подозрения
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении:
- руководителю частного общества,
- бывшему должностному лицу "Укргаздобычи", которое отвечало за организацию тендеров.
Их подозревают по ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Сделки с газом
Напомним, ранее ВАКС обязал НАБУ начать расследование дела о растрате активов операторов газовых сетей на 10 млрд грн.
Речь идет о вероятном обесценивании и доведении до банкротства стратегических предприятий, находящихся в управлении государства.
Также сообщалось, что в конце прошлого года правоохранители разоблачили масштабную растрату средств в профсоюзах ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
Речь идет о 15 млн гривен, которые злоумышленники потратили на отдых, поездки и корпоративы.