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Подрывает сплоченность ЕС. Страны Балтии и Польша раскритиковали закупку СПГ у России

Пятница 20 сентября 2024 19:40
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Подрывает сплоченность ЕС. Страны Балтии и Польша раскритиковали закупку СПГ у России Иллюстративное фото: страны Балтии и Польша раскритиковали закупку СПГ у России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали другие страны Евросоюза прекратить закупку российского сжиженного природного газа. Такой импорт подрывает сплоченность Евросоюза.

Об этом сказано в письме глав комиссий по делам ЕС парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Продолжая закупать сжиженный природный газ у России, Европейский Союз остается в зависимости от государства, использующего энергию в качестве гибридного оружия и средства для манипуляции. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие со стороны общественности", - сказано в письме.

Главы комиссий по делам ЕС парламентов четырех стран также напомнили, что за счет полученных от продажи СПГ денег Россия финансирует войну против Украины. Она представляет угрозу для стран Евросоюза.

По словам депутатов, импорт российского СПГ необходимо прекратить при помощи политической воли. При этом существующие и строящиеся терминалы сжиженного природного газа должны выполнить свою изначальную цель: разнообразить маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт газа из России, а не наоборот.

Также в письме парламентарии призвали Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС достичь поставленной цели и до 1 января 2027 года окончательно прекратить закупку газа у России. Такое решение должно стать долгосрочным.

Депутаты призвали ЕС продолжать укрепление отношений со странами Центральной Азии, Ближнего Востока, а также США и Норвегией, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение.

Что предшествовало

Напомним, в 14 пакете санкций против России Евросоюз наложил ограничения на российский сжиженный природный газ.

Санкциями запрещается перевалка российского СПГ в европейских портах для дальнейшего экспорта в третьи страны. При этом экспорт СПГ в страны Евросоюза запрещен не был.

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