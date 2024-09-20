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Підриває згуртованість ЄС. Країни Балтії та Польща розкритикували закупівлю СПГ у Росії

П'ятниця 20 вересня 2024 19:40
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Підриває згуртованість ЄС. Країни Балтії та Польща розкритикували закупівлю СПГ у Росії Ілюстративне фото: країни Балтії та Польща розкритикували закупівлю CПГ у Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Латвія, Литва, Естонія та Польща закликали інші країни Євросоюзу припинити закупівлю російського скрапленого природного газу. Такий імпорт підриває згуртованість Євросоюзу.

Про це йдеться у листі глав комісій у справах ЄС парламентів Латвії, Литви, Естонії та Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Продовжуючи закуповувати скраплений природний газ у Росії, Європейський Союз залишається залежним від держави, яка використовує енергію як гібридну зброю та засоби для маніпуляції. Це підриває єдність ЄС і знижує довіру з боку громадськості", - сказано в листі.

Глави комісій у справах ЄС парламентів чотирьох країн також нагадали, що за рахунок отриманих від продажу СПГ грошей Росія фінансує війну проти України. Вона становить загрозу для країн Євросоюзу.

За словами депутатів, імпорт російського СПГ необхідно припинити за допомогою політичної волі. При цьому існуючі термінали скрапленого природного газу, що будуються, повинні виконати свою початкову мету: урізноманітнити маршрути імпорту газу і дозволити ЄС припинити імпорт газу з Росії, а не навпаки.

Також у листі парламентарі закликали Європейську комісію, Європейський парламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС досягти поставленої мети та до 1 січня 2027 року остаточно припинити закупівлю газу у Росії. Таке рішення має стати довгостроковим.

Депутати закликали ЄС продовжувати зміцнення відносин з країнами Центральної Азії, Близького Сходу, а також США та Норвегією, щоб забезпечити стабільне енергопостачання.

Що передувало

Нагадаємо, у 14 пакеті санкцій проти Росії Євросоюз наклав обмеження на російський скраплений природний газ.

Санкціями забороняється перевалка російського СПГ у європейських портах для подальшого експорту до третіх країн. При цьому експорт СПГ до країн Євросоюзу заборонено не було.

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Євросоюз Російська Федерація Латвія Литва Польща Естонія
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