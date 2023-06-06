Реинтеграция Донбасса и Крыма: Зеленский анонсировал программу деоккупации

Министерство внутренних дел Украины разработает программу деоккупации Донбасса и Крыма. Она учтет обращение с местным населением.

Об заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина .

"Министр внутренних дел, Игорь Клименко, получил задачу подготовить программу деоккупации, безопасности и существования временных институтов на деоккупированных территориях. Прежде всего, на Донбассе и в Крыму. И эта программа будет представлена обществу", - рассказал глава государства.

По его словам, в программе будут ответы на вопросы о реинтеграции территорий, которые годами находились под контролем РФ, с учетом опыта других государств. При этом Украина понимает все вызовы, добавил президент.

Оккупация Крыма и Донбасса

Отметим, что Крым, часть Донецкой и Луганской областей уже более 9 лет находятся под контролем российских оккупантов. В частности, враг активно распространяет там свою пропаганду и пытается настроить местное население против Украины.

При этом президент Владимир Зеленский уже создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Туда вошли министры, представители Офиса президента, депутаты и не только.