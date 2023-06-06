Подрыв Каховской ГЭС: развернут техногенный штаб
Российская оккупационная армия, ночью 6 июня, подорвала Каховскую ГЭС. На Правом берегу развернут соответствующий техногенный штаб в ОВА.
Об этом заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
В командовании Вооруженных сил Украины отмечают, что вода может достичь критического уровня, по оценкам специалистов, через 5 часов.
"Если ваша местность подпадает под зону затопления, скорее всего, нужно эвакуироваться уже", - сказала Гуменюк.
Спикер добавила, что в результате подрыва Каховской ГЭС, в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. Основное затопление придется именно туда. На правом берегу развернут соответствующий техногенный штаб в ОВА
Подрыв Каховской ГЭС
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Он добавил, что жителям Левого берега нужно немедленно покинуть опасные территории.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины.
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