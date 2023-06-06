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Подрыв Каховской ГЭС: развернут техногенный штаб

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Вторник 06 июня 2023 08:01
Подрыв Каховской ГЭС: развернут техногенный штаб Фото: спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 6 июня, подорвала Каховскую ГЭС. На Правом берегу развернут соответствующий техногенный штаб в ОВА.

Об этом заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

В командовании Вооруженных сил Украины отмечают, что вода может достичь критического уровня, по оценкам специалистов, через 5 часов.

"Если ваша местность подпадает под зону затопления, скорее всего, нужно эвакуироваться уже", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что в результате подрыва Каховской ГЭС, в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. Основное затопление придется именно туда. На правом берегу развернут соответствующий техногенный штаб в ОВА

Подрыв Каховской ГЭС

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Он добавил, что жителям Левого берега нужно немедленно покинуть опасные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины.

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