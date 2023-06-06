ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 08:01
Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб Фото: речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала Каховську ГЕС. На Правому березі розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.

Про це заявила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

У командуванні Збройних сил України зазначають, що вода може досягнути критичного рівня, за оцінками фахівців, через 5 годин.

"Якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все треба евакуюватись вже", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди. На правому березу розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА

Підрив Каховської ГЕС

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав зібрати документи та речі першої необхідності та чекати на автобуси евакуації. Він додав, що мешканцям Лівого берега потрібно негайно покинути небезпечні території.

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом греблі Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет