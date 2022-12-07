Подрыв доверия и дискредитация сотрудничества. Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину

Российская пропаганда и дезинформация продолжает атаковать страны "Люблинского треугольника". Но, несмотря на это, Польша, Литва и Украина демонстрируют устойчивость к пропаганде РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.
"Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 г. открыло новый этап российской пропаганды и дезинформации, направленной против стран "Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.
Как отмечают в МИДе, Украина оказалась в эпицентре российской дезинформации и пропаганды, которая напрямую оправдывает агрессивные действия РФ. В то же время, Литва и Польша, оказывающие Украине политическую и военную поддержку, также подвергаются постоянным информационным атакам со стороны Кремля.
Удалось определить несколько целей российской пропаганды и дезинформации в странах "Люблинского треугольника":
Российская пропаганда и дезинформация, направленные против стран "Люблинского треугольника", имеют много общего. Устойчивость к проявлению пропаганды во всех трех странах также базируется на общих принципах.
В Украине, Польше и Литве понимают, что российская злонамеренная информационная деятельность угрожает национальной безопасности. Но уже удается зафиксировать многомерный подход к борьбе с российской пропагандой и дезинформацией в этих странах.
Неправительственные организации подготовили ряд рекомендаций, адресованных всем заинтересованным сторонам. Речь идет о повышении осведомленности о том, что является краеугольным камнем устойчивости к российским злонамеренным информационным кампаниям и необходимость разработки или укрепления комплексной системы мониторинга дезинформации в режиме реального времени.
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