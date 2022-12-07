RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подрыв доверия и дискредитация сотрудничества. Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину

Фото: Как пропаганда РФ атакует Литву, Польшу и Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская пропаганда и дезинформация продолжает атаковать страны "Люблинского треугольника". Но, несмотря на это, Польша, Литва и Украина демонстрируют устойчивость к пропаганде РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

"Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 г. открыло новый этап российской пропаганды и дезинформации, направленной против стран "Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИДе, Украина оказалась в эпицентре российской дезинформации и пропаганды, которая напрямую оправдывает агрессивные действия РФ. В то же время, Литва и Польша, оказывающие Украине политическую и военную поддержку, также подвергаются постоянным информационным атакам со стороны Кремля.

Удалось определить несколько целей российской пропаганды и дезинформации в странах "Люблинского треугольника":

  • накачка граждан негативными сообщениями, чтобы вызвать у них пессимизм о возможности развития лучшего будущего;
  • подрыв доверия внутри групп стран и между группами;
  • дискредитация интернационального сотрудничества и солидарности.

Российская пропаганда и дезинформация, направленные против стран "Люблинского треугольника", имеют много общего. Устойчивость к проявлению пропаганды во всех трех странах также базируется на общих принципах.

В Украине, Польше и Литве понимают, что российская злонамеренная информационная деятельность угрожает национальной безопасности. Но уже удается зафиксировать многомерный подход к борьбе с российской пропагандой и дезинформацией в этих странах.

Неправительственные организации подготовили ряд рекомендаций, адресованных всем заинтересованным сторонам. Речь идет о повышении осведомленности о том, что является краеугольным камнем устойчивости к российским злонамеренным информационным кампаниям и необходимость разработки или укрепления комплексной системы мониторинга дезинформации в режиме реального времени.

Напомним, что россияне начали распространять новую конспирологическую теорию по поводу "клонирования" украинских военных. Так они могут прийти к вымыслам о создании "капитана Украины".

Власти России обнародовали "рекомендации" по празднованию Нового года для местных властей. Ей советуют "проявить сдержанность в расходах", но не забывать о "героизме" своих солдат, воюющих против Украины.

Российские кафиры на временно захваченных территориях Украины пытаются русифицировать украинских детей, для чего свозят своих педагогов. Чтобы покрыть дефицит кадров, заниматься пропагандой в школах Мелитополя отправляют учителей из Дагестана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваПольшаМЗСВойна в Украине