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Підрив довіри та дискредитація співпраці. Як пропаганда РФ атакує Литву, Польщу та Україну

Фото: Як пропаганда РФ атакує Литву, Польщу та Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська пропаганда та дезінформація продовжує атакувати країни "Люблінського трикутника". Але, попри це, Польща, Литва та Україна демонструють стійкість до пропаганди РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року відкрило новий етап російської пропаганди та дезінформації, спрямованої проти країн "Люблінського трикутника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, Україна опинилася в епіцентрі російської дезінформації та пропаганди, яка напряму виправдовує агресивні дії РФ. Водночас Литва і Польща, котрі надають Україні політичну та військову підтримку, також піддаються постійним інформаційним атакам з боку Кремля.

Вдалося визначити декілька цілей російської пропаганди та дезінформації в країнах "Люблінського трикутника":

  • накачування громадян негативними повідомленнями, аби викликати у них песимізм щодо можливості розбудови кращого майбутнього;
  • підрив довіри всередині груп країн і між групами;
  • дискредитація міжнародної співпраці та солідарності.

Російська пропаганда та дезінформація, спрямовані проти країн "Люблінського трикутника", мають багато спільного. Стійкість до проявів пропаганди в усіх трьох країнах також базується на спільних принципах.

В Україні, Польщі та Литві розуміють, що російська зловмисна інформаційна діяльність загрожує національній безпеці. Але вже вдається зафіксувати багатовимірний підхід в питанні боротьби з російською пропагандою та дезінформацією в цих країнах.

Неурядові організації підготували низку рекомендацій, адресованих усім зацікавленим сторонам. Мова йде про підвищення обізнаності про те, що є наріжним каменем стійкості до російських зловмисних інформаційних кампаній та необхідність розробки або зміцнення комплексної системи моніторингу дезінформації в режимі реального часу.

Нагадаємо, що росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо "клонування" українських військових. Так вони можуть дійти до вигадок про створення "капітана України".

Влада Росії оприлюднила "рекомендації" щодо святкування Нового року для місцевої влади. Їй радять "виявити стриманість у витратах", але не забувати про "героїзм" своїх солдатів, які воюють проти України.

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України намагаються русифікувати українських дітей, для чого звозять своїх педагогів. Щоб покрити дефіцит кадрів, займатись пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.

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