Підрив довіри та дискредитація співпраці. Як пропаганда РФ атакує Литву, Польщу та Україну

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року відкрило новий етап російської пропаганди та дезінформації, спрямованої проти країн "Люблінського трикутника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, Україна опинилася в епіцентрі російської дезінформації та пропаганди, яка напряму виправдовує агресивні дії РФ. Водночас Литва і Польща, котрі надають Україні політичну та військову підтримку, також піддаються постійним інформаційним атакам з боку Кремля.

Вдалося визначити декілька цілей російської пропаганди та дезінформації в країнах "Люблінського трикутника":

накачування громадян негативними повідомленнями, аби викликати у них песимізм щодо можливості розбудови кращого майбутнього;

підрив довіри всередині груп країн і між групами;

дискредитація міжнародної співпраці та солідарності.

Російська пропаганда та дезінформація, спрямовані проти країн "Люблінського трикутника", мають багато спільного. Стійкість до проявів пропаганди в усіх трьох країнах також базується на спільних принципах.

В Україні, Польщі та Литві розуміють, що російська зловмисна інформаційна діяльність загрожує національній безпеці. Але вже вдається зафіксувати багатовимірний підхід в питанні боротьби з російською пропагандою та дезінформацією в цих країнах.

Неурядові організації підготували низку рекомендацій, адресованих усім зацікавленим сторонам. Мова йде про підвищення обізнаності про те, що є наріжним каменем стійкості до російських зловмисних інформаційних кампаній та необхідність розробки або зміцнення комплексної системи моніторингу дезінформації в режимі реального часу.