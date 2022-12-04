ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скромно, но с пропагандой. Кремль дал советы по празднованию Нового года в РФ, - СМИ

Новина українською →
Москва, Воскресенье 04 декабря 2022 16:51
Скромно, но с пропагандой. Кремль дал советы по празднованию Нового года в РФ, - СМИ Фото: Кремль дал советы по празднованию Нового года в РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России обнародовали "рекомендации" по празднованию Нового года для местных властей. Им советуют "проявить сдержанность в расходах", но не забывать о "героизме" своих солдат, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

По его информации, пропаганду предлагается продвигать в том числе во время детских праздников. Во время их проведения местным властям "необходимо предусмотреть упоминание героизма защитников отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление".

При этом, как указывает Кремль, во время праздничных мероприятий для взрослых существует "запрос граждан на проявление сдержанности в расходах".

В оккупированных регионах Украины - "ЛНР," "ДНР", Херсонской и Запорожской областях - предлагается установить елки и торжественно их открыть. Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить военных РФ.

В РБК добавляют, что власти страны-агрессора хотят, чтобы регионы и муниципалитеты поздравляли с Новым годом семьи участников так называемой "специальной военной операции" с детьми, собирали и отправляли поздравительные открытки российским солдатам и поздравляли раненых в госпиталях.

"Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как "инструмент общественной консолидации": дать возможность людям собрать и отправить подарок участникам "специальной военной операции", а также разместить на ярмарках стенды "Все для победы", "где каждый может внести свой вклад в обеспечение нужд военнослужащих", - рассказывают в издании.

Также Кремль призывает поддержать артистов "патриотической направленности" при формировании концертных программ. В их список входят:Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха и другие.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина рассказал, как в столице планируют праздновать Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Новый год Война России против Украины
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии