Дальше "капитан Украина"? У Резникова высмеяли новую пропаганду россиян

Россияне начали распространять новую конспирологическую теорию о "клонировании" украинских военных. Так они могут дойти до выдумок о создании "капитана Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter .

"Прошлой весной российская пропаганда рассказывала о генетически модифицированных украинских голубях. Теперь конспирологические теории о "клонированных" украинских солдатах. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый солдат ВСУ - супергерой", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, на днях росСМИ обнародовали интервью с разведчиком так называемой "ЛНР", который заявил, что "украинских военных завозят на позиции пачками, будто их где-то клонируют".