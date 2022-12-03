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Россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС

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Мелитополь, Суббота 03 декабря 2022 04:31
Россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины пытаются русифицировать украинских детей, для чего свозят своих педагогов. Чтобы покрыть дефицит кадров, заниматься пропагандой в школах Мелитополя отправляют учителей из Дагестана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Так как большинство украинских учителей отказались сотрудничать с захватчиками, россияне завозят своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

"На этот раз в Мелитополь отвезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах", - говорится в сообщении.

Также в Центре информируют, что параллельно интервенты проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили на "учебу" и не записали в российские ячейки пропаганды. Оккупанты угрожают им лишением родительских прав, чтобы заставить отдать ребенка.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированной территории покинуть регион до момента его освобождения украинскими военными.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заставляют учителей "сбрасываться" на российскую армию.

Также перед этим в Центре национального сопротивления информировали, что на юг Украины российские захватчики свозят ОМОН из Дагестана и планируют провести "мобилизацию" на оккупированных территориях.

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