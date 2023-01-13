Предприятия "Укроборонпрома" уже осуществляют ремонт и обслуживание западного вооружения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГК "Укроборонпром" Наталии Сад на брифинге в Media Center Украина.

Как отметила спикер, "Укроборонпром" по различным видам номенклатуры техники смог нарастить объемы ремонта в 5-8 раз. Это огромные сдвиги, учитывая, что потребности ежемесячно увеличиваются. Как отметила Сад, за 1-1,5 месяца "Укроборонпром" делает столько, сколько делали раньше за один год.

"Мы понимаем, что эту технику передавали Украине не для того, чтобы она стояла в полях в случае боевого повреждения… Как только мы получаем сигналы о том, что та или иная техника выведена из строя, мы начинаем работу над ней", - сказала Сад.

В то же время в госконцерне напомнили, что соотношение национального и зарубежного вооружения далеко не "50 на 50 и не 60 на 40".

"Мы все же продолжаем воевать тем вооружением, которое производят, модернизируют и ремонтируют предприятия "Укроборонпрома", - отметила представительница концерна.