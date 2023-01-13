Підприємства "Укроборонпрому" вже здійснюють ремонт та обслуговування західного озброєння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад на брифінгу в Media Center Україна.

Як наголосила речниця, "Укроборонпром" із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в 5-8 разів. Це величезні зрушення, беручи до уваги, що потреби щомісяця збільшуються. Як зазначила Сад, за 1-1,5 місяця "Укроборонпром" робить стільки, скільки робили раніше за один рік.

"Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб вона стояла в полях у разі бойового пошкодження… Тільки-но ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - сказала Сад.

Водночас у держконцерні нагадали, що співвідношення національного та закордонного озброєння далеко не "50 на 50 і не 60 на 40".

"Ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", - наголосила представниця концерна.