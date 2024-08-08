Поджигал машины военных: в Киеве задержан 16-летний агент ФСБ

"В результате комплексных мероприятий в городе задержан агент российской спецслужбы, готовивший серию поджогов в столичном регионе", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, им оказался 16-летний житель столицы, попавший "вниманию" оккупантов, когда искал быстрого заработка в Telegram-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, предложивший сотрудничество в обмен на деньги.

"Враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовую задачу: развешать по городу листовки антиукраинского характера", - сообщает Служба безопасности.

После выполнения этой задачи куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей. Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса.

В ведомстве объясняют, что отснятые кадры нужны были ФСБ для подготовки информационно-психологических спецопераций: поджоги в Украине осуществляются не за деньги РФ, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь РФ.

Обещали деньги и не выплатили

Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно само военное авто, а любую машину, похожую на военную.

После установки локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с ФСБ, а затем поджег с помощью воспламеняющейся смеси.

"Это было еще одной "тестовой" задачей для завербованного киевлянина - таким образом российская спецслужба проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в столице", - объясняют в СБУ, отметив, что киевлянина задержали "по горячим следам".

В ходе документирования преступлений киевлянина установлено, что в случае выполнения "проверочных" задач ФСБ обещала перевести деньги на его криптогаманец. Но обещанную сумму он так и не получил.

Обыски и объявления подозрения

На основании собранных доказательств вражескому агенту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на молодой возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также по этим статьям квалифицированы преступные действия его российского куратора. Его личность уже установлена Службой безопасности. Кроме того, россиянин заочно уведомлен о подозрении за вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и наказать.