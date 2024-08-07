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СБУ задержала приспешника ФСБ, который поджигал служебные автомобили Сил обороны

Среда 07 августа 2024 10:17
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СБУ задержала приспешника ФСБ, который поджигал служебные автомобили Сил обороны Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала пособника ФСБ, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе. По указанию российской спецслужбы он поджигал служебные автомобили Сил обороны, в частности военные внедорожники, пикапы и мультивены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки СБУ, 32-летний фитнес-тренер из Одессы, ища быстрый заработок в интернете, согласился выполнять задания ФСБ. Во время своих "гастролей" по трем городам Украины он пытался уничтожить шесть транспортных средств.

Одним из его преступлений стал поджог мультивена ВСУ в Киеве. Для этого он арендовал квартиру на одни сутки, обнаружил потенциальную цель и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Злоумышленник поджег автомобиль, снял возгорание на камеру телефона и отправил видео российскому куратору для проведения информационно-психологических операций.

Агент планировал действовать по аналогичной схеме в других крупных городах. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение в Одессе и задержали его.

Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с представителем ГРУ РФ, от которого он получал задания и инструкции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

СБУ задержала приспешника ФСБ, который поджигал служебные автомобили Сил обороны

Фото: СБУ задержала приспешника ФСБ, который поджигал служебные автомобили Сил обороны (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Виннице иностранца, который по заданию ФСБ России планировал новые поджоги автомобилей Сил обороны Украины.

Кроме того, в Одессе задержали группу из шести молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

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