Підпалював машини військових: у Києві затримали 16-річного агента ФСБ

"У результаті комплексних заходів у місті затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив "до уваги" окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

"Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру", - повідомляє Служба безпеки.

Після виконання цього завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал військових автомобілів. Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.

У відомстві пояснюють, що відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші РФ, а нібито в нашій державі існує проросійське "підпілля", яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ.

Обіцяли гроші та не виплатили

Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.

Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

"Це було ще одним "тестовим" завданням для завербованого киянина - у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці", - пояснюють в СБУ, зауваживши, що киянина затримали "по гарячих слідах".

У ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання "перевірочних" завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав.

Обшуки та оголошення підозри

На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.

Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.