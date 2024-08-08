В Киеве подожгли автомобиль общественной активистки: полиция задержала злоумышленников

В ночь на 8 августа в Киеве двое мужчин подожгли автомобиль общественной активистки. Полиция задержала злоумышленников.

Организатором поджога оказался 42-летний житель столицы, который привлек к своему плану 39-летнего жителя Киевской области. Последний отслеживал местонахождение автомобиля и передавал информацию организатору.

Сообщение о пожаре на проспекте Отрадном поступило в полицию около полуночи. После ликвидации огня и осмотра места происшествия было установлено, что причиной возгорания был поджог. К расследованию привлекли оперативников Главного и Соломенского управлений полиции, а также аналитиков криминального анализа.

Во время следствия правоохранители выяснили, что один из поджигателей отслеживал женщину и определил место, где она оставляла свой автомобиль. Ночью другой злоумышленник облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег его.

Обоих подозреваемых задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий у них изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.

Следователь Соломенского управления полиции сообщил задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: В Киеве подожгли автомобиль общественной активистки (facebook.com/UA.KyivPolice)