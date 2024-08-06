ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Виннице задержали иностранца, который готовил поджоги автомобилей ВСУ по заданию ФСБ

Вторник 06 августа 2024 13:40
UA EN RU
В Виннице задержали иностранца, который готовил поджоги автомобилей ВСУ по заданию ФСБ Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Виннице иностранца, который по заданию ФСБ России готовил новую серию поджогов автомобилей Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник, прибывший из соседней страны, имел задание осуществить поджоги служебных автомобилей Вооруженных сил Украины. Эти транспортные средства, которые ранее были задействованы на фронте, проходят техническое обслуживание в Виннице.

Российская спецслужба "отправила" агента в Украину для выполнения вражеского задания. По прибытии в Винницу иностранец поселился у знакомого и самостоятельно начал поиски военных авто.

Чтобы найти цель, злоумышленник ночью посетил СТО, где находился внедорожник украинских защитников. Сначала он сфотографировал автомобиль, чтобы согласовать его с российским куратором. После получения инструкций от ФСБ, агент приобрел две канистры с бензином и поджег военный автомобиль.

Для получения дополнительной "оплаты" от оккупантов, иностранец снимал процесс возгорания на камеру своего телефона. Это видео ФСБ планировала использовать в информационно-психологических спецоперациях для расшатывания ситуации в приграничном регионе.

После этого планировалось продолжение серии поджогов на территории Винницы. Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника по "горячим следам". У него изъято самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты, подтверждающие его сотрудничество с российскими спецслужбами.

Сейчас следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Виннице задержали иностранца, который готовил поджоги автомобилей ВСУ по заданию ФСБФото: В Виннице задержали иностранца, который готовил поджоги автомобилей ВСУ по заданию ФСБ (t.me/SBUkr)

Поджоги автомобилей военных

СБУ и Нацполиция ранее задержали мужчину и женщину, которые подожгли военные и волонтерские автомобили в Киевской области по заказу России.

Кроме того, в Одессе задержали группу из шести молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Винница
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую