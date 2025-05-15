В Великобритании задержали 21-летнего гражданина Украины, которого подозревают в причастности к серии поджогов, в частности дома премьера Кира Стармера в Лондоне. Арестанту уже предъявили обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британские правоохранители также проинформировали, что расследование возглавляло Антитеррористическое командование из-за связи инцидентов с высокопоставленным лицом.

Молодой человек был арестован во вторник, 13 мая, на юго-востоке Лондона. Завтра, 16 мая, он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.

По данным лондонской полиции, гражданину Украины Роману Лавриновичу в четверг предъявили 3 обвинения в совершении поджогов с угрозой жизни.

Дело о пожарах на объектов, связанных со Стармером в Лондоне

Напомним, 12 мая в столице Британии произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. В полиции тогда рассказали, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Речь идет о пожаре в доме в Кентиш-Тауне (Лондон), где Стармер жил до того, как стал премьер-министром. Чиновник тогда переехал на Даунинг-стрит, 10.

В полиции Лондона рассказали, что в результате пожара был поврежден подъезд к дому. Известно, что данный объект недвижимости был сдан в аренду.

Заметим, что за четыре дня до этого, 8 мая, на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный со Стармером.

Кроме того, 11 мая лондонские пожарные потушили небольшой пожар у входной двери дома, переоборудованного под квартиры, в соседнем районе - Ислингтон. По данным британских ВСУ, Стармер жил там в 1990-х годах.

13 мая стало известно, что в Лондоне задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома, связанного со Стармером. Он мог бросить в здание "коктейль Молотова".

14 мая сообщалось, что британская полиция расследует причастность "враждебного государства" к данному инциденту с поджогом.

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