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Поджог дома Стармера: полиция расследует причастность "враждебного государства"

Среда 14 мая 2025 12:29
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Поджог дома Стармера: полиция расследует причастность "враждебного государства" Фото: премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Полиция расследует возможную причастность иностранных агентов к поджогу дома премьера Кира Стармера. Взрывные устройства были применены в нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Контртеррористическая полиция расследует возможность того, что за поджогами премьер-министра могло стоять "враждебное государство".

По предварительной информации, эти атаки могли быть спланированы из-за рубежа.

Во вторник, 13 марта, 21-летнего мужчину задержали в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона, по подозрению в причастности к поджогам.

Инциденты произошли ночью на севере Лондона и были направлены на объекты, связанные с политиком.

В частности, подожжен автомобиль, который ранее принадлежал премьер-министру, и квартира, которой Стармер владел в 1990-х годах.

Нападение также коснулось семейного дома Стармера, где сейчас проживает его невестка.

В контексте этой ситуации контртеррористическая полиция Великобритании обратилась к депутатам парламента с призывом передавать информацию о возможных угрозах.

Расследование продолжается, а подозреваемый будет оставаться под арестом, пока полиция изучает возможную роль иностранных агентов в этих атаках.

Поджог дома Стармера

Напомним, что в понедельник произошел пожар в доме премьера Великобритании Кира Стармера.

Причина возгорания была неизвестна, но в полиции подтверждали, что никто не пострадал.

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