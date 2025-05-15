Підпал будинку Стармера: у Британії затримали підозрюваного 21-річного українця
У Великій Британії затримали 21-річному громадянину України, якого підозрюють у причетності до серії підпалів, зокрема будику прем'єра Кіра Стармера у Лондоні. Арештанту вже висунули звинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За даними лондонської поліції, громадянину України Роману Лавриновичу в четвер пред'явили 3 звинувачення у вчиненні підпалів із загрозою життю.
Молодий чоловік був заарештований у вівторок, 13 травня, на південному сході Лондона. Завтра, 16 травня, він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.
Зазначається, що висунуті Лавриновичу звинувачення стосуються трьох інцидентів:
- пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона,
- пожежі в приватному будинку прем'єр-міністра на тій же вулиці,
- та пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.
Британські правоохоронці також поінформували, що розслідування очолювало Антитерористичне командування через зв'язок інцидентів із високопоставленою особою.
Справа про пожежі на об'єктах, пов'язаних зі Стармером в Лондоні
Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді розповіли, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.
Йдеться про пожежу в будинку в Кентіш-Тауні (Лондон), де Стармер жив до того, як став прем'єр-міністром. Чиновник тоді переїхав на Даунінг-стріт, 10.
В поліції Лондона розповіли, що в результаті пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання. Відомо, що даний об'єкт нерухомості був зданий в оренду.
Зауважимо, що за чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі Стармером.
Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон. За даними британських ЗСУ, Стармер жив там у 1990-х роках.
13 травня стало відомо, що у Лондоні затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного зі Стармером. Він міг кинути у будівлю "коктейль Молотова".
14 травня повідомлялося, що британська поліція розслідує причетність "ворожої держави" до даного інциденту з підпалом.
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