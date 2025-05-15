Підпал будинку Стармера: у Британії затримали підозрюваного 21-річного українця

У Великій Британії затримали 21-річному громадянину України, якого підозрюють у причетності до серії підпалів, зокрема будику прем'єра Кіра Стармера у Лондоні. Арештанту вже висунули звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Британські правоохоронці також поінформували, що розслідування очолювало Антитерористичне командування через зв'язок інцидентів із високопоставленою особою.

Молодий чоловік був заарештований у вівторок, 13 травня, на південному сході Лондона. Завтра, 16 травня, він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

За даними лондонської поліції, громадянину України Роману Лавриновичу в четвер пред'явили 3 звинувачення у вчиненні підпалів із загрозою життю.

Справа про пожежі на об'єктах, пов'язаних зі Стармером в Лондоні

Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді розповіли, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.

Йдеться про пожежу в будинку в Кентіш-Тауні (Лондон), де Стармер жив до того, як став прем'єр-міністром. Чиновник тоді переїхав на Даунінг-стріт, 10.

В поліції Лондона розповіли, що в результаті пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання. Відомо, що даний об'єкт нерухомості був зданий в оренду.

Зауважимо, що за чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі Стармером.

Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон. За даними британських ЗСУ, Стармер жив там у 1990-х роках.

13 травня стало відомо, що у Лондоні затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного зі Стармером. Він міг кинути у будівлю "коктейль Молотова".

14 травня повідомлялося, що британська поліція розслідує причетність "ворожої держави" до даного інциденту з підпалом.

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