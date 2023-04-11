Подозревают в нарушении санкций: в Латвии судят журналистов российских СМИ

В Риге начался ряд судебных процессов, в котором фигурируют 16 журналистов, которые сотрудничали с Российскими СМИ Sputnik и Baltnews. Эти новостные порталы заблокированы на территории Латвии с 2016 и 2021 годов соответственно. Оба источника связывают с Российским государственным агентством "Россия сегодня", генеральным директором которого является находящийся под санкциями ЕС Дмитрий Киселев.

14 дел обвинения выделили в отдельное судопроизводство. В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Сергей Мелконов.