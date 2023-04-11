RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подозревают в нарушении санкций: в Латвии судят журналистов российских СМИ

Фото: В Латвии судят журналистов российских СМИ (twitter.com/nab_rus)
Автор: Максим Шушко

В Латвии начались судебные процессы против 16 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

В Риге начался ряд судебных процессов, в котором фигурируют 16 журналистов, которые сотрудничали с Российскими СМИ Sputnik и Baltnews. Эти новостные порталы заблокированы на территории Латвии с 2016 и 2021 годов соответственно. Оба источника связывают с Российским государственным агентством "Россия сегодня", генеральным директором которого является находящийся под санкциями ЕС Дмитрий Киселев.

14 дел обвинения выделили в отдельное судопроизводство. В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Сергей Мелконов.

Ранее мы писали, Латвия строит 60-километровый забор на границе с Беларусью. Строительство забора надеется завершить до конца 2024 года. В настоящее время построено 54 км.

Напомним, правительство Канады наложило санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияСуд