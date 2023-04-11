UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підозрюють у порушенні санкцій: у Латвії судять журналістів російських ЗМІ

Фото: У Латвії судять журналістів російських ЗМІ (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Максим Шушко

У Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У Ризі почався ряд судових процесів, у якому фігурують 16 журналістів які співпрацювали з Російськими ЗМІ Sputnik і Baltnews. Ці новинні портали заблоковані на території Латвії з 2016 та 2021 року відповідно. Обидва джерела пов'язують із Російським державним агентством "Россия сегодня", генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, що перебуває під санкціями ЄС.

14 справ звинувачення виділило в окреме судочинство. До списку обвинувачених входять колишній головний редактор порталу Baltnews Андрей Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Єлена Кирилова, Владімір Дорофєєв, Александр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прібильська, політичний активіст Владімір Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок – Андрій Солопенко, а також фотограф Сергєй Мелконов.

Раніше ми писали, Латвія будує 60-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю. Будівництво огорожі сподіваються завершити до кінця 2024 року. Наразі побудовано 54 км.

Нагадаємо, уряд Канади наклав санкції проти російських компаній та осіб, які пов'язані з ПВК "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяСуд