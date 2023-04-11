Підозрюють у порушенні санкцій: у Латвії судять журналістів російських ЗМІ

У Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
У Ризі почався ряд судових процесів, у якому фігурують 16 журналістів які співпрацювали з Російськими ЗМІ Sputnik і Baltnews. Ці новинні портали заблоковані на території Латвії з 2016 та 2021 року відповідно. Обидва джерела пов'язують із Російським державним агентством "Россия сегодня", генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, що перебуває під санкціями ЄС.
14 справ звинувачення виділило в окреме судочинство. До списку обвинувачених входять колишній головний редактор порталу Baltnews Андрей Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Єлена Кирилова, Владімір Дорофєєв, Александр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прібильська, політичний активіст Владімір Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок – Андрій Солопенко, а також фотограф Сергєй Мелконов.
Раніше ми писали, Латвія будує 60-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю. Будівництво огорожі сподіваються завершити до кінця 2024 року. Наразі побудовано 54 км.
Нагадаємо, уряд Канади наклав санкції проти російських компаній та осіб, які пов'язані з ПВК "Вагнера".
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