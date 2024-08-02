Подозреваемый в убийстве Фарион мог пользоваться домом в лесу: новые детали дела
В рамках расследования убийства языковеда Ирины Фарион правоохранители наткнулись на дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый в совершении преступления. Там обнаружили ряд вещей, на которые уже наложен арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение львовского Галицкого районного суда.
Заметим, что в определении указано дело под номером 461/6140/24. Такое же есть и в расписании заседаний Львовского апелляционного суда, где подозреваемым является Вячеслав Зинченко.
Как говорится в документе, 21 июля, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, причастного к совершению данного уголовного правонарушения, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был найден дом, в котором могли находиться, предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.
Согласно Google maps, речь идет о лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова.
Фото: приблизительное расположение дома в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Фарион (google maps)
Правоохранители проникли в дом и там нашли одежду, в которую был одет подозреваемый, а также: пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет "Mark", картонную коробку, в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотого цвета.
На все найденные вещи судья Галицкого райсуда Львова наложил арест.
По мнению следствия, существует совокупность оснований полагать, что указанные вещи и предметы являются вещественными доказательствами по делу.
Убийство Фарион
Напомним, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля во Львове на улице Масарика. Злоумышленник выстрелил женщине в голову, в то время как она ждала во дворе своего дома на такси. Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Врачи провели ей операцию, Фарион находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Впрочем, спасти ее не удалось, после 23:00 медики констатировали смерть Фарион. Полиция в свою очередь переквалифицировала дело по статье умышленное убийство.
Сразу после преступления правоохранители приступили к розыску стрелка. Уже 25 июля подозреваемый был задержан в Днепре, куда он сбежал. Пока известно, что это 18-летний парень, по имени Вячеслав Зинченко. Во Львове он пробыл больше недели и за это время снимал три квартиры, установить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Полиция, в частности, проверяет его вероятную причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в России.
26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения для Зинченко. Его заключили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.
Детальнее о подозреваемом, как его искали и что сейчас установили по делу об убийстве Фарион - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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