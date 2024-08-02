Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг користуватися будинком у лісі: нові деталі справи
В рамках розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон правоохоронці натрапили на будинок на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вчиненні злочину. Там виявили низку речей, на які вже накладено арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу львівського Галицького районного суду.
Зауважимо, що в ухвалі вказана справа під номером 461/6140/24. Така ж є і в розкладі засідань Львівського апеляційного суду, де підозрюваним є В'ячеслав Зінченко.
Як йдеться в ухвалі, 21 липня, в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було знайдено будинок, у якому могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з Google maps, мова йде про лісову місцевість в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.
Фото: приблизне розташування будинку на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вбивстві Фаріон (google maps)
Правоохоронці проникли в будинок і там знайшли одяг, у який був одягнений підозрюваний, а також: пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет "Мark", картонну коробку в якій знаходиться свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.
На всі ці знайдені речі слідчий суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт.
На думку слідства, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі і предмети є речовими доказами у справі.
Вбивство Фаріон
Нагадаємо, що вбивство мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові на вулиці Масарика. Зловмисник вистрілив жінці у голову в той час, як вона чекала у дворі свого будинку на таксі. Потерпілу шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Лікарі провели їй операцію, Фаріон перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Втім, врятувати мовознавицю не вдалося, після 23:00 медики констатували її смерть. Поліція своєю чергою перекваліфікувала справу за статтею умисне вбивство.
Одразу після злочину правоохоронці розпочали розшук стрілка. Вже 25 липня підозрюваний був затриманий у Дніпрі, куди він втік. Наразі відомо, що це 18-річний хлопець, на ім'я В'ячеслав Зінченко. У Львові він пробув понад тиждень і за цей час винаймав три квартири, встановити його вдалося завдяки камерам відеоспостережень. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Поліція, зокрема, перевіряє його ймовірну причетність до неонацистського руху, центр якого знаходиться в Росії.
26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Його взяли під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.
Детальніше про підозрюваного, як його шукали і що наразі встановили у справі про вбивство Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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