В Молдове заблокировали ряд пророссийских Telegram-каналов

В Молдове исчез доступ к Telegram-каналам беглого олигарха Илана Шора и других его соратников. При переходе на эти каналы на экране появляется надпись "Этот канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Как пишет издание, заблокированы оказались канал самого Шора, его близкой соратницы Марины Таубер, главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и еще нескольких политиков. Под блокировку также попал канал "Евразия", принадлежащий связанной с Шором организации, и новостной Telegram-канал Gagauzinfo.MD.

В ответ на это формальный лидер партии "Шанс", ранее партия "Шор", Алексей Лунгу заявил, что накануне заблокировали его страницы в Facebook и Instagram. Однако непонятно, с какими объяснениями это сделала компания Meta.

Кто такой Илан Шор

Пророссийский молдавский политик, чья партия организует протесты против проевропейских властей страны.

В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о похищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Это решение было оспорено, и Шор оказался под судебным контролем. После смены власти в 2019 году он скрылся из страны.

26 октября 2022 года США и Великобритания ввели санкции против Шора из-за его связей с правительством России.