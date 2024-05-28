RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подготовка военных и не только. Сырский переговорил с главой Генштаба Польши

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 27 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел переговоры с главой Генерального штаба Польши Веславом Кукулой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Во время переговоров стороны подняли вопросы: 

  • текущей ситуации на поле боя; 
  • потребностей украинских военнослужащих; 
  • подготовки украинских бойцов. 

"Также мы готовы делиться с польскими коллегами опытом приобретенным нашими Силами обороны во время ведения боевых действий", - заявил Сырский. 

В том же числе главнокомандующий ВСУ поблагодарил лично Кукули за мощную поддержку Украины на фоне борьбы с российской агрессией. 

Поддержка Польши во время войны

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией Польша стала одним из самых активных союзников Украины. Варшава предоставила значительное количество военной поддержки, а также помогает с обучением украинских бойцов. 

Как рассказывал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Вронский, в настоящее время Варшава рассматривает вопрос сбивания российских ракет во время обстрелов по территории Украины.

Согласно данным СМИ, страны Балтии и Польша также рассматривают сценарий по вводу войск в случае преуспевания Россией на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВСУПольша