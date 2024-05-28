Подготовка военных и не только. Сырский переговорил с главой Генштаба Польши

Во время переговоров стороны подняли вопросы:

текущей ситуации на поле боя;

потребностей украинских военнослужащих;

подготовки украинских бойцов.

"Также мы готовы делиться с польскими коллегами опытом приобретенным нашими Силами обороны во время ведения боевых действий", - заявил Сырский.

В том же числе главнокомандующий ВСУ поблагодарил лично Кукули за мощную поддержку Украины на фоне борьбы с российской агрессией.

Поддержка Польши во время войны

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией Польша стала одним из самых активных союзников Украины. Варшава предоставила значительное количество военной поддержки, а также помогает с обучением украинских бойцов.

Как рассказывал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Вронский, в настоящее время Варшава рассматривает вопрос сбивания российских ракет во время обстрелов по территории Украины.

Согласно данным СМИ, страны Балтии и Польша также рассматривают сценарий по вводу войск в случае преуспевания Россией на поле боя.