Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, - МИД

Польша рассматривает вопрос сбивания российских ракет над Украиной, но решений пока нет.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В Польше рассматриваются вопросы относительно возможного привлечения систем ПВО страны к сбиванию российских ракет вблизи границ и на территории Украины.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- отметил Вронский.

Он отметил, что украинская сторона уже обращалась к польской с такого рода инициативой.

По словам Вронского, разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Он пояснил, что разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.