Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, - МИД
Польша рассматривает вопрос сбивания российских ракет над Украиной, но решений пока нет.
Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В Польше рассматриваются вопросы относительно возможного привлечения систем ПВО страны к сбиванию российских ракет вблизи границ и на территории Украины.
"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- отметил Вронский.
Он отметил, что украинская сторона уже обращалась к польской с такого рода инициативой.
По словам Вронского, разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.
Он пояснил, что разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.
В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.
Напомним, мы сообщали, что во время российских ракетных атак по Украине над Польшей уже неоднократно были зафиксированы истребители F-16.
Польша каждый раз приводит в боевую активность системы противовоздушной обороны, однако до сих пор ни разу не были сбиты даже те ракеты, которые нарушали ее воздушное пространство.
Подробнее о том, почему Польша не использует ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску и заявил, что Украина хочет совместно с Польшей противодействовать российской угрозе.
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