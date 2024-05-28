Підготовка військових й не тільки. Сирський переговорив з головою Генштабу Польщі

Вчора, 27 травня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів переговори з головою Генерального штабу Польщі Вєславом Кукулою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.
Під час перемовин сторони порушили питання:
"Також ми готові ділитись з польськими колегами досвідом набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій", - заявив Сирський.
У тому ж числі головнокомандувач ЗСУ подякував особисто Кукулі за потужну підтримку Україні на тлі боротьби з російською агресією.
Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією Польща стала одним з найактивніших союзників України. Варшава надала значну кількість військової підтримки, а також допомагає з навчанням українських бійців.
Як розповідав речник Міністерства закордонних справ Польщі (МЗС) Павел Вронський, наразі Варшава розглядає питання щодо збиття російських ракет під час обстрілів по території України.
Згідно з даними ЗМІ, країни Балтії й Польща також розглядають сценарій щодо введення військ у разі здобуття Росією успіхів на полі бою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.