ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада заявила о готовности обучать украинских пилотов

Новина українською →
Хиросима, Воскресенье 21 мая 2023 10:11
Канада заявила о готовности обучать украинских пилотов Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канада готова усилить военную поддержку Украины В частности, в учении украинских пилотов на современных самолетах.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадское издание Infotel.

Соответствующее заявление Трюдо сделал на брифинге после участия в саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

Премьер заверил, что Канада готова усилить помощь Украине. По его словам, речь идет, в частности, об обучении украинских военных канадскими инструкторами. Также Трюдо заявил о готовности Канады обучать украинских пилотов.

Авиационная коалиция

Стоит отметить, что несколько стран Европы заявили о создании авиационной коалиции для поставок современных самолетов Украине. К коалиции готовы присоединиться Британия, Нидерланды, Дания, Португалия и другие.

Также президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на американских истребителях F-16. По его словам, пока неизвестно, сколько самолетов получит Украина и кто их предоставит.

Однако украинские власти заявили о прогрессе в вопросе авиации, а Минобороны намекнуло, что F-16 могут появиться в Украине уже этой осенью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Военная помощь Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский сделал заявление относительно Бахмута
Зеленский сделал заявление относительно Бахмута
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов