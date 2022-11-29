Подготовка россиян к массированной атаке и визит глав МИД семи стран: новости за 28 ноября

Война России против Украины: последние новости

РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе

Россия готовится к новой ракетной атаке, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель, заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", - отметила она.

Главы МИД семи стран прибыли в Киев

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев.

"Это самая большая группа министров, которая посетила Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос - как дальше поддерживать Украину", - написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Совет ЕС добавил нарушение санкций в список уголовных преступлений

Европейский совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".

"ЕС решительно ответил на непровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и воспрепятствовав ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращение любых попыток обойти эти меры", - сказал министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Кличко поставил точку в вопросе эвакуации из Киева и призвал делать запасы

Полной эвакуации из Киева в случае затяжного блекаута не будет, возможен временный переезд некоторых жителей в пригород, заявил Кличко в интервью РБК-Украина.

"На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", - детализировал мэр.

Столтенберг ожидает решений по ПВО для Украины на саммите НАТО в Бухаресте

Странам-членам НАТО во время саммита в Бухаресте необходимо принять решения о наращивании поставок систем противовоздушной обороны в Украину на фоне постоянных атак России, считает генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок (Украине - ред.) как систем противовоздушной обороны, так и, конечно, запасных частей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны", - отметил он.

Снег с дождем, гололед и сильный ветер: синоптик рассказала, где ждать непогоду 29 ноября

Во вторник, 29 ноября, снег, который будет переходить местами в дождь, следует ожидать в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской областях и Кропивницком, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины осадков не ожидается.