Возможно ли новое наступление россиян на Киев: ответ Кличко
Российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, ведь столица все еще остается целью агрессора.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.
"Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как большой "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина", - сказал он.
Кличко в разговорах с зарубежными партнерами говорит, что российский диктатор зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать.
Так, Киев - это столица Украины, это ее сердце и символ.
"Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно будут пытаться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", - добавил мэр.
Напомним, ранее в Минобороны отмечали, что на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Но такой вариант может оказаться запасным в России.
Кроме того, в Генштабе оценили готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину.
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